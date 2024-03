"Lungomare più ampio, occasione persa"

Un lungomare più largo, con nuovi parcheggi e una pista ciclabile più ampia. Un progetto che sulla carta era facilmente realizzabile, almeno secondo quanto sostenuto dai consiglieri di centrodestra di Cattolica. I quali adesso puntano il dito sull’amministrazione guidata dalla sindaca Foronchi, accusandola di aver "perso un treno importante" quello legato alla "sdemanializzazione" di una parte dell’arenile davanti al lungomare. Il tema era stato oggetto, nei mesi scorsi, di un’interrogazione in Regione presentata dal consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi. La sdemanializzazione dell’area antistante il lungomare - questa la tesi del centrodestra - avrebbe permesso "a tale area di divenire proprietà comunale con la conseguente possibilità di utilizzo per interesse pubblico". Nella sua risposta la Regione – evidenziano i consiglieri Marco Cecchini, Riccardo Franca, Flavio Mauro – la Regione dichiara di "non avere competenze in merito al procedimento di sdemanializzazione, che è prerogativa dello Stato che ne provvede l’attivazione attraverso il Ministero e la capitaneria di porto su richiesta del Comune".

La Regione, aggiungono i consiglieri, ha chiarito che "il Comune in maniera autonoma può avvalersi in base alla legge 9/2002 per fini di interesse pubblico della richiesta di una riserva d’area ed in tal caso vista la finalità pubblica rivolta alla comunità la possibilità di vedere abbattuti del 90% gli oneri di tale operazione". Sulla base di queste riflessioni, incalza il centrodestra, "si può affermare che la richiesta di una sdemanializzazione dell’area in oggetto fosse possibile e per le finalità pubbliche che tale richiesta prospettava ci avrebbe consentito l’abbattimento degli oneri di sdemanializzazione del 90% risultando di fatto del tutto irrisorio per le casse comunali". In questo modo, secondo il centrodestra, si sarebbe potuto ottenere "lo spostamento dell’attuale pista ciclabile in tale sede creando nuovi spazi verdi di aggregazione e di socialità, ma di fatto si andrebbero a liberare degli spazi per la realizzazione di parcheggi tanto necessari agli operatori turistici e per le attività limitrofe del centro". "Nel nuovo Piano dell’arenile approvato dall’amministrazione – conclude il centrodestra – non è emerso nessun riferimento alla volontà di procedere alla sdemanializzazione tanto che il nostro emendamento richiedente lo spostamento di 6/8 metri di quella linea demaniale è stato prontamente respinto".