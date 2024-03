"Lungomare riaperto per Pasqua"

Sul cantiere De Amicis l’amministrazione comunale di Cattolica rasserena gli operatori mare e assicura che "entro Pasqua sarà riaperto il tratto del lungomare tra via Fiume e via Rasi-Spinelli, chiuso per lavori da mesi". Ma non è finita qui. Dal Comune fanno sapere che "il 6 giugno sarà previsto anche lo stop agli interventi in vista della stagione estiva".

"La scorsa settimana ci siamo di nuovo incontrati con le associazioni di categoria e gli esercenti della zona per fare il punto, grazie anche alla disponilità degli ingegneri di Hera e alla presenza della sindaca Franca Foronchi. Sul tavolo c’era lo stato di avanzamento dei lavori _ spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni _ il gruppo Hera ha garantito la riapertura di quel tratto di lungomare. Hanno assicurato di essere nel pieno rispetto dei tempi e hanno precisato che, entro la stagione estiva, continuando a questo ritmo, i lavori avranno raggiunto il 60 per cento dell’avanzamento".

Il grande cantiere ha visto al lavoro durante tutto il periodo invernale numerose gru, camion e naturalemnte tecnici impegnati nella realizzazione di una vasca di prima pioggia che servirà alla raccolta delle acque piovane in un’area della città dove storicamente confluiscono acque chiare e quelle scure. I lavori stanno procedendo alacremente.

"Al momento, sono stati smontati sei dei dieci silos _ continua Alessandro Uguccioni _ e per l’estate saranno tutti rimossi con il cantiere che tornerà ad occupare la stessa sede che occupava nell’estate 2023. Il 6 giugno, inoltre, il cantiere spegnerà i motori in vista della ripartenza della stagione estiva. I primi di giugno, Hera farà solo interventi minimali da eseguire all’interno del recinto per la ripresa dei lavori a settembre. Capiamo molto bene il disagio dei cittadini e degli esercenti _ conclude l’assessore Alessandro Uguccioni _ ma saranno sacrifici ripagati dall’avere una piazza ancora più bella, nuova e quindi funzionale. E sotto sorgerà un impianto, come la vasca di prima pioggia, che renderà le acque del nostro mare più pulite e sicure".

La spiegazione è affidata ai tecnici: "L’obiettivo di tale intervento, nel suo complesso, è la riduzione del 70 per cento del carico sversato in mare in caso di eventi estremi di pioggia con il contestuale rifacimento architettonico dei giardini, integrandoli nell’intervento di riqualificazione del lungomare". L’intervento, da circa 10 milioni di euro a carico di Hera, vedrà successivamente al completamento dello scavo e della vasca, infatti, la realizzazione in superficie di una nuova piazza denominata De Amicis che cambierà volto alla centralissima zona a mare tra fine lungomare, via Fiume e via Curiel: un’area di altissimo pregio turistico e cuore pulsante dell’attività turistica cattolichina in estate.

Luca Pizzagalli