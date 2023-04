Lungomare, senso unico in anticipo

Ponti d’oro tra aprile e maggio, con tanti eventi e - si spera - turisti. Per questo il Comune anticipa di un mese la viabilità estiva, a partire dalla cancellazione deldoppio senso di marcia sul lungomare Pinzon di Igea. Il senso unico - che in passato partiva a maggio - scatta oggi. E termina a metà settembre. "Un provvedimento – sottolinea l’amministrazione – che anticipa la regolamentazione generale della viabilità estiva, che inizierà come ogni anno dall’ultimo giovedì di maggio, quando anche nelle altre strade, saranno istituiti i sensi unici e le tradizioni isole pedonali che caratterizzano le serate estive. Per tutte le zone oggetto di ordinanza, scadenza dei provvedimenti di viabilità estiva allineata al 15 settembre". Nel caso di viale Pinzon, chiarisce il Comune, "il provvedimento trova riscontro nelle tante importanti manifestazioni che, in aprile e maggio, porteranno notevole afflusso turistico nelle strutture ricettive: dalle convention religiose come quella di Rinnovamento nello Spirito e Cielle, agli eventi on the beach firmati Kiklos, passando attraverso gli appuntamenti pasquali e del ponte del 25 aprile. Un’anticipazione che intende agevolare il traffico veicolare, decongestionando in parte viale Pinzon e favorendo la viabilità intermedia su strade come via Seneca, via Virgilio e via Tibullo, via Pisani e via Pertini". Una scelta condivisa dai vertici dell’Associazione albergatori: "Tre ponti turistici importanti, Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, con numerosi pullman in arrivo. Giusto agevolare la mobilità degli ospiti con il lungomare a senzo unico", dice la presidente Simona Pagliarani.

Cosa cambia su viale Pinzon. Da oggi nel tratto compreso tra via Carducci e via Properzio, sarà in vigore il divieto di fermata - quindi anche di sosta - sui due lati della carreggiata. Da via Properzio a via Pertini sarà invece divieto di sosta 0-24, con divieto di fermata in alcuni tratti, nonché il senso unico di marcia nella direttrice Rimini- Ravenna; in questo caso, con corsia preferenziale per mezzi autorizzati sulla corsia lato monte direzione Rimini. Anticipatada oggi anche l’isola pedonale dalle 20 alle 23, sempre nel tratto da via Properzio a via Pertini. In Pinzon il Comune ha "già programmato un intervento di pulizia dagli accumuli di sabbia creatisi con il vento degli ultimi giorni. Intervento che si farà venerdì, per offrire un lungopmare sicuro e percorribile in mobilità dolce ai cittadini e agli ospiti".

m.gra.