Lungomare senza barriere: arriva la navetta per i disabili

Il Comune di Cattolica ha deciso di avviare un servizio di navetta su prenotazione, grazie alla collaborazione con l’Associazione di Volontari SOS Taxi Onlus, per il trasporto di persone con disabilità. Questa nuova opportunità permetterà, tutti i giorni dal 20 luglio al 27 agosto ed in determinate fasce orari, di arrivare in piena comodità fino ai "Kiss and Ride" del Lungomare Rasi Spinelli. "Questo servizio, a carico dell’amministrazione e completamente gratuito per l’utenza – spiega l’amministrazione comunale – mira a superare le oggettive difficoltà di parcheggio presso il nuovo lungomare permettendo così a molte persone con disabilità di poter vivere la propria giornata al mare. Il trasporto verrà effettuato con mezzi adeguatamente attrezzati e con personale qualificato per la sicurezza di persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ed è in ogni caso preferibile la presenza di un accompagnatore. Le navette saranno disponibili dal parcheggio ex VGS, tutti i giorni alle ore 10 per la prima corsa e alle ore 15.30 per la seconda, il ritorno dal Lungomare alle ore 12.30 e alle ore 18.30".

L’assessore alle Politiche Sociali Nicola Romeo (in foto) spiega: "La navetta su prenotazione dedicata al trasporto di persone con disabilità è una preziosa risorsa che mettiamo a disposizione e che dimostra l’impegno dell’ amministrazione nell’assicurare una comunità più inclusiva ed equa. Grazie a questo servizio, le persone con disabilità possono raggiungere il Lungomare Rasi Spinelli superando le oggettive difficoltà di parcheggio che ne potrebbero limitare l’accessibilità al mare".

