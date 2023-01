Lungomare, spunta l’idea dell’isola pedonale

Decolla il cantiere del lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica con la messa in posa della nuova pavimentazione costituita da materiali autobloccanti parzialmente drenanti, che porterà l’asse stradale alla stessa quota della passeggiata "bianca", già realizzata l’anno scorso, con un mantro stradale completamente diverso al tradizionale asfalto. Una superficie completamente nuova dunque lunga circa 800 metri di lunghezza per una superficie di circa 6.000 metri quadrati. "Il cantiere è entrato nel vivo – conferma il dirigente comunale Baldino Gaddi – contiamo di concludere tale intervento nel suo specifico entro Pasqua". Ma la curiosità di molti, operatori e cittadini, è che ne sarà a livello turistico anche della nuova superficie che cambierà volto alla strada vera e propria. Sono attesi incontri nelle prossime settimane a Palazzo Mancini tra categorie economiche ed amministrazione comunale per definire la viabilità e l’utilizzo della nuova "piazza" da 6.000 metri quadrati che andrà a creare un "unicum" con la passeggiata pedonale.

Sarà possibile un’isola pedonale totale, almeno di sera, con eventi e passeggiata turistica dalle 20 alle 24? A Palazzo Mancini bocche cucite e amministrazione comunale che non si sbilancia, ma si attendono incontri in questa direzione per ragionare sul da farsi proprio con gli operatori. Naturalmente anche questa sarà una scommessa per la Regina dell’estate 2023. "Al momento, mezzi ed operai sono impegnati su più fronti in contemporanea – spiega l’amministrazione comunale intervenendo sul cantiere – una squadra si sta occupando degli scavi per la posa delle nuove linee dei sottoservizi nella zona della cosiddetta Mura Majani, sottostante la sopraelevata Guido Paolucci. Nel frattempo si lavora al completamento del rifacimento dei marciapiedi lato monte ed è prossima a partire la fresatura del tappetino di asfalto per consentire la preparazione del fondo stradale e la successiva posa in opera appunto della nuova pavimentazione. Il rifacimento della parte carrabile e ciclabile, differenziate per colorazione, avverrà con massello autobloccante".

Si annunciano dunque alcuni disagi alla viabilità ma di fatto oramai il cantiere è entrato nella sua fase più determinante. "Il cantiere sta procedendo bene – sottolinea l’Assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – ed al momento vi sono diverse squadre di operai impegnati nell’intervento che stanno lavorando contemporaneamente. Confidiamo in un proseguo dell’intervento secondo cronoprogramma e di vedere ultimati i lavori per l’avvio della stagione estiva".

Luca Pizzagalli