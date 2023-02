Lungomare, via agli espropri

Nuova passeggiata ciclopedonale in proseguimento del lungomare Cristoforo Colombo: approvato il progetto definitivo dalla giunta, che ne ha dichiarato la "pubblica utilità". I lavori sono in corso da tempo, e la nuova delibera integra e aggiorna quella del novembre 2015. Si riportano i costi complessivi: contributo della Regione di 2.150.000 euro a fronte di una "spesa ammissibile" di 3,5 milioni. L’intervento è affidato all’architetto Davide Agostini, con studio a Riccione. Dopo quest’ultimo atto, si può attivare la procedura espropriativa, in ragione della dichiarazione appunto di pubblica utilità dell’opera.