Poliziotti in cattedra ieri al ’Valturio’. Gli agenti della polizia di frontiera hanno tenuto una speciale lezione dal titolo Verso l’Europa in sicurezza. L’iniziativa faceva parte degli eventi organizzati dall’istituto tecnico economico nell’ambito della rassegna Valturio economia 2023 – energie in circolo con incontri e approfondimenti su temi economici, sociali e ambientali. Durante la mattinata di ieri gli agenti di poliziahanno parlato ai ragazzi dell’Unione Europea e dell’accordo di Schengen, illustrando loro come avvengono i controlli alle frontiere e affrontando il tema dell’immigrazione. Un incontro servito, spiega la polizia in una nota, "a dare degli strumenti utili ai giovani per affrontare in sicurezza i viaggi in ambito comunitario, facendoli riflettere sulle opportunità messe a disposizione dalle istituzioni europee". Gli agenti hanno anche mostrato ai ragazzi del ’Valturio’ come vengono attuate le verifiche sui documenti.