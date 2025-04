L’Unione giornalisti dai Reggenti

L’Unione sammarinese giornalisti e fotoreporters, in occasione dei vent’anni dalla sua nascita, ieri è stata ricevuta in udienza pubblica dai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. L’Usgi viene infatti riconosciuta come associazione professionale il 19 aprile del 2005, dalle ceneri dell’Ugis, l’Unione giornalisti sammarinesi fondata dal professor Giuseppe Rossi, poi divenuto socio onorario. L’Associazione nasce a San Marino quando ancora non esiste un ente degli operatori dell’informazione o un Ordine ed è stato il primo presidio sul Titano a tutela della professione giornalistica e della deontologia. Aderisce a diversi organismi internazionali. Respiro internazionale voluto e promosso dal compianto presidente Alberto Rino Chezzi, prematuramente scomparso, ricordato ieri in udienza alla quale hanno preso parte oltre al direttivo anche la moglie e la figlia di Chezzi, Lorena e Matilde.