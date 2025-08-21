L’Unione lavora al dopo-Ciotti. Cialotti e Cecchini i nomi in pole

Le dimissioni di Giorgio Ciotti, attuale sindaco di Morciano, da presidente dell’Unione Valconca fanno ancora discutere il giorno dopo ed è già tempo di toto-presidente in Valconca per capire chi raccoglierà la sua pesante eredità. Tra i più papabili, ci sono i nomi di Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente e attuale vicepresidente dell’Unione, Roberto Cialotti, sindaco di Saludecio ed infine, un po’ più defilato, Filippo Sica, sindaco di Montefiore. Ma sarà il consiglio dell’Unione a dover decidere entro il prossimo mese, su convocazione del sindaco di Montescudo-Montecolombo, Gian Marco Casadei, attuale presidente dell’Unione pro tempore, previsto dallo statuto come sindaco più anziano.

"Giorgio Ciotti da tempo aveva manifestato la volontà di lasciare la Presidenza dell’Unione – spiega Riziero Santi, sindaco di Gemmano –. Pur proponendogli, anche io personalmente, un suo proseguimento fino a fine mandato, abbiamo condiviso che eventualmente lo avrebbe fatto nel momento più indolore. E’ per questo che lo ringrazio per avere aspettato di terminare il percorso in itinere con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026–2028, che chiude un’importante fase di rilancio dell’Unione stessa. Ora dovremo aprire tutti insieme come sindaci una nuova fase di gestione collegiale con l’obiettivo di continuare, anche col contributo di Ciotti, il lavoro di sviluppo e qualificazione delle funzioni associate, e con l’obiettivo di far crescere una nuova leadership diffusa, coesa e unita, tenuto conto dei nuovi arrivi e di un’equa rappresentanza territoriale". Santi ribadisce anche che non sarà lui il successore.

Filippo Sica, sindaco di Montefiore, invece specifica: "Ciotti ce lo aveva preannunciato, si sarebbe dimesso per dare spazio ai nuovi sindaci di recente elezione – dice –, ma adesso non sarà facile sostituirlo per le sue grandi capacità e preparazione. Servirà un sindaco di un Comune di vallata piuttosto popoloso e con una macchina comunale dotata delle risorse per supportare l’Unione Valconca".

L’identikit potrebbe ricadere proprio su Mirna Cecchini, con San Clemente che oramai sfiora i 7.000 abitanti. Il sindaco di Montegridolfo Alessandro Renzi aggiunge: "Non sarà facile sostituire Ciotti, credo che solo il sindaco di Morciano possa essere la figura politica più adeguata per ricoprire anche la carica di presidente dell’Unione Valconca. Probabilmente sulle sue dimissioni hanno pesato anche alcune decisioni che non hanno visto la piena unaminità dell’Unione Valconca". Infine Roberto Cialotti, sindaco di Saludecio, ed assessore alla Polizia Municipale dell’Unione Valconca: "Sapevamo che voleva dimettersi ma speravamo non accadesse, uno bravo come lui avrebbe potuto concludere anche il mandato con tutte le buone opere già realizzate ed ancora altre in fase di realizzazione".

Luca Pizzagalli