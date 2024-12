L’Unione punta a quota venti vigili: pronte 3 assunzioni

L’Unione Valconca si prepara ad assumere altri tre vigili, che andranno a costituire un gruppo di 20 unità insieme alle restanti 17 divise già presenti. "Abbiamo intenzione di assumere tre vigili in più – conferma Roberto Cialotti, sindaco di Saludecio ed assessore alla Polizia Municipale nell’Unione –, per raggiungere quota di 20 elementi che ci permetterà di raggiungere lo status di Corpo di polizia municipale ed ambire ad altri finanziamenti. Inoltre sono previsti due distaccamenti rispetto alla sede centrale a Morciano. Un distaccamento sarà realizzato a Saludecio per la zona di Saludecio, Mondaino e Montecolombo mentre un altro distaccamento sarà collocato a Montescudo-Montecolombo per il territorio dell’Alta Valconca". Un ente pubblico sempre più importante e sempre più funzionale a molteplici servizi per ben 9 Comuni e per un entroterra che vuole crescere sotto tutti i punti di vista.