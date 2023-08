L’Unione Valmarecchia ha il suo dirigente

È una svolta per l’Unione Valmarecchia, o almeno così si spera. Dopo tanti anni l’ente che riunisce gli 11 Comuni della Valmarecchia ha un dirigente. Un ruolo a lungo ricoperto ad interim da altri e ora assegnato – tramite concorso – a Roberta Mazza (foto). Erano 39 i candidati inizialmente, 10 quelli ammessi a colloqui finali. La Mazza è risultata quella con il profilo migliore. Laureata in scienze politiche, dal 1989 lavora al Comune di Rimini: inizierà il suo nuovo incarico di dirigente unico dell’Unione Valmarecchia da settembre. "Con la nomina di Roberta Mazza – dice Stefania Sabba, la sindaca di Verucchio e presidente dell’Unione – si apre una nuova fase per la gestione dell’ente, che torna ad avere un dirigente a tempo pieno dopo molti anni. Sarà fondamentale per il rilancio dell’operatività dell’ente".

Da poco l’Unione ha istituito le commissioni consiliari. "Troppo tardi", ha attaccato Loretta Contucci, consigliera di minoranza. "Spiace ricordare – replicano i consiglieri della maggioranza – che la Contucci non era neppure presente in aula quando sono state costituite le commissioni, disertando il consiglio come le capita non di rado. Non si capisce dove va a parare: auspica che le commissioni lavorino bene, ma spesso è assente".