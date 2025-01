L’Università cerca un ricercatore

"Indagare, approfondire e illustrare in maniera critica come la cultura del Design nei campi dell’informazione, comunicazione e rappresentazione visiva possa affiancare processi di cambiamento e trasformazione sociale e ambientale secondo valori etici". Questo uno dei principali compiti affidati alla figura che si aggiudicherà un assegno di ricerca previsto dai corsi in Design dell’Università di San Marino, attraverso un bando aperto a laureati di età non superiore ai 35 anni. La selezione sarà aperta fino al 28 gennaio. Stessa scadenza, inoltre, per un secondo bando di concorso attraverso il quale verrà individuato il nuovo responsabile delle attività di ‘Comunicazione e social media marketing’ dei corsi di laurea, al quale verrà affidata principalmente la gestione dei profili presenti su piattaforme come Instagram, Facebook e non solo.