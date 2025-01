L’Università in cerca di un tutor

Assistenza alle attività didattiche, supporto alla segreteria organizzativa, cura delle relazioni con i docenti e gli studenti. Alla nuova figura che verrà selezionata dall’Università di San Marino per contribuire all’area ’alta formazione’ del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design verranno assegnate queste e altre funzioni, attraverso un bando di concorso aperto a laureati senza limiti d’età, con cittadinanza sammarinese o residenti sul Titano. Gli interessati, ai quali vengono richieste fra le altre cose competenze informatiche, potranno candidarsi entro le 12 di mercoledì 12 febbraio. L’area “alta formazione” del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design include master di primo e secondo livello, ma anchd percorsi rivolti ai non laureati, in ambiti come Criminologia, Pratiche Manageriali nella Pubblica amministrazione e Medicina Geriatrica.

Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sul sito www.unirsm.sm, nella sezione ’bandi’, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.