L’università va a caccia di personale

L’università di San Marino è alla ricerca di due collaboratori per i corsi di design e costruzioni e gestione del territorio. L’ateneo ha avviato le selezioni per l’individuazione, tramite bando, di due collaboratori alla didattica. Il primo, per il corso di laurea triennale in design, supporterà le attività che si svolgeranno al laboratorio di design del prodotto. Il secondo, nell’ambito del programma in costruzioni e gestione del territorio, dedicato ai geometri, si occuperà invece della composizione architettonica e urbana. I termini per presentare la propria candidatura all’università scadono il prossimo 22 gennaio. Per avere tutte le informazioni necessarie sui posti di lavoro è possibile collegarsi al sito web www.unirsm.sm, nella sezione ‘Bandi e concorsi’.