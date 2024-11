L’Universo di Irene Grandi. Il tour parte a San Marino

Trent’anni di carriera da celebrare sul palco. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo singolo Universo, Irene Grandi è pronta a dare il via al Fiera di me Tour e lo farà stasera (ore 21) dal palco del Teatro Nuovo di Dogana. Da dove inizierà quella serie di concerti celebrativi che raccontano la carriera della cantante toscana. Una carriera partita nel 1994, quando la Grandi aveva 24 anni, da Sanremo, categoria nuove proposte, con il brano Fuori. Lo stesso anno esce il suo primo album Irene Grandi che contiene il brano sanremese, ma anche T.v.b., la canzone firmata da Jovanotti e Teolonio, e Sposati Subito!!, scritta dalla cantautrice toscana in collaborazione con Eros Ramazzotti. Da lì un crescendo di successi. E oggi, a distanza di 30 anni, Irene Grandi celebra quel lungo percorso con una serie di concerti che, partendo da San Marino, toccherà poi tanti teatri in Italia. Da Catanzaro a Bologna passando per Roma per poi chiudere, a dicembre a Genova.

Un viaggio emozionale attraverso le sonorità e le storie che hanno definito il suo percorso artistico, un’occasione imperdibile per vivere il talento e la passione di una delle voci più iconiche della musica italiana. Ogni esibizione è un’esplosione di energia: non semplici concerti, ma esperienze che toccano il cuore degli ascoltatori, un incontro magico tra artista e pubblico che celebra la musica in tutte le sue sfumature. Sul palco, Irene Grandi sarà affiancata da Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, che porterà il suo contributo come corista e polistrumentista. Poi ci sarà anche molto presente.

Universo è l’ultimo singolo della cantante italiana, pubblicato lo scorso 11 ottobre, dopo Fiera di me di qualche mese prima. Una canzone che rinnova il sodalizio artistico di Irene Grandi con Francesco Bianconi dei Baustelle, già autore per lei di Bruci la città’ e La cometa di Halley. Scritto insieme a Kaballà e prodotto da Pio, è un upbeat grintoso dai suoni elettro pop con tratti malinconici ma incisivi. La sua energia positiva e passionale si traduce in un abbraccio sonoro, un’autentica dedica all’amore, intensa e coinvolgente. Il pubblico di San Marino sa cosa aspettarsi. Irene Grandi è pronta a salire sul palco del Teatro Nuovo di Dogana per dare il via al suo tour.