L’Universum boxe in trasferta in Emilia

L’Universum Boxe Pasini di Cattolica sarà nei prossimi due weekend a Reggio Emilia e Modena per partecipare al torneo regionale esordienti. "Si tratta di un evento sportivo di alta caratura tecnica e di interesse pugilistico – spiega Fabio Pasini, insegnante federale dell’Universum Boxe Pasini – infatti si affronteranno sul ring oltre 220 atleti provenienti da tutta la regione. Motivo di interesse e orgoglio riveste la partecipazione della nostra squadra, in quanto saliranno sul ring nelle varie categorie di peso ben 7 atleti. Ed è la partecipazione più numerosa come club pugilistico di tutta la regione Emilia Romagna".