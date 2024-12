L’Univesità punta sull’innovazione

Quali saranno le caratteristiche dell’innovazione al centro dell’idea imprenditoriale selezionata per rappresentare il Titano alla prossima edizione del concorso internazionale Popri Youth Project, incluso nelle strategie dell’Unione Europea per l’area adriatica e ionica? La risposta è attesa il 28 marzo, quando una giuria composta da accademici e rappresentanti istituzionali analizzerà i progetti finalisti di un concorso organizzato dall’Università di San Marino in collaborazione con San Marino Innovation. Le modalità di partecipazione vengono descritte in un bando in scadenza il 9 febbraio: l’iniziativa è aperta ai cittadini sammarinesi fra i 18 e i 29 anni (non compiuti), nonché agli iscritti all’ateneo sammarinese. Sono ammesse idee elaborate da singoli o da gruppi. I progetti presentati affronteranno due selezioni.