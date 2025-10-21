Luoghi e misteri della Romagna e di Bologna

Domani alle 18.30, nella Sala Rubino di Giochi del Titano a San Marino, torna “Mementi, mercoledì d’autore” con un appuntamento che promette fascino e suggestione. Protagonisti saranno gli autori Carlo Cannistrà e Luciano Poggi, conduttori della storica trasmissione televisiva Luoghi e Misteri in onda su Teleromagna, che presenteranno il loro nuovo libro "Luoghi e misteri di Bologna e della Romagna", edito da Minerva Edizioni. Modera Beppe Tassi.

Un percorso avvincente fra storia, leggenda, scienza, religione e astrologia, dove il passato e l’occulto si intrecciano in racconti che attraversano i secoli. Dalla Bologna rinascimentale dei Bentivoglio, segnata da lotte di potere e passioni, al prodigio del corpo incorrotto di Santa Caterina de’ Vigri. Dalle profezie e dalle controverse teorie sui terremoti del faentino Raffaele Bendandi, sempre in bilico tra intuizione e eresia scientifica, fino al misterioso Cagliostro, alchimista e seduttore imprigionato per sempre nella fortezza di San Leo.

Storie che rivelano il volto più enigmatico e magnetico di un territorio dove fede e magia, ragione e mistero convivono da secoli. L’incontro sarà seguito da un aperitivo: un’occasione per incontrare gli autori e lasciarsi trasportare in un viaggio tra i segreti della nostra terra.