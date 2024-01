L’uomo del trenino speciale: "Porto a spasso i turisti in città"

Il trenino colorato che rallegra, rivitalizza e fa bene al centro storico. A condurlo ogni giorno è Alessandro Frisoni. Lui l’uomo del ciuf ciuf riminese. La barbetta ottocentesca e lo sguardo fermo, come se avesse impressa negli occhi l’anima romantica che riposa dietro ogni locomotiva dei sogni. Il servizio offerto da Frisoni si chiama ‘Centro Facile’, ed è nato per collegare i parcheggi vicini al centro storico con piazza Tre Martiri. In principio l’offerta prevedeva solo due trenini. Partenza rispettivamente dal cinema Settebello e da via Marzabotto, entrambi diretti, appunto, in piazza Tre Martiri. Col tempo i mezzi sono aumentati di numero, da due a quattro. Grazie al Comune sono stati infatti aggiunti il trenino che va dalle Celle al ponte di Tiberio, e un altro che copre il percorso dal Palacongressi all’Arco d’Augusto. I periodi coperti sono quelli delle festività dal 1° dicembre al 7 gennaio e l’estate. Frisoni vive con "gioia" la routine di autista di trenini e non lesina aneddoti: "A bordo salgono passeggeri di tutte le età, a partire dagli anziani con difficoltà motoria, per arrivare anche alle famiglie con i bambini piccoli. All’interno è simile a una macchina, la locomotiva ha un baricentro più alto e somiglia a un camioncino". Tanta poi la "responsabilità" con a bordo fino a "56 persone". E il trenino diventa un modo per crescere i figli: "in sé è talmente bello che in molti lo utilizzano per fare un giro turistico e fare divertire i bambini". C’è il risvolto economico, perché della sua passione Frisoni ne ha fatto un’azienda insieme al padre, con quattro autisti assunti e sette trenini attivi. "Con la Bepast Tourist operiamo con trenini a Cervia, Modena ed Assisi". In espansione creativa: "quest’anno si è aggiunto anche un trenino al centro commerciale Le Befane, a bordo c’è un artista che intrattiene il pubblico". Quei meravigliosi trenini infine favoriscono la "vitalità" del Centro storico, alleggerendo il traffico. Costituiscono una risposta al "problema dei parcheggi", portando gli shopper davanti alle bancarelle. Frisoni non ha dubbi: "C’è un ritorno per i commercianti". E aggiunge: meno macchine significa meno "inquinamento". Ogni trenino di Frisoni è "colorato diversamente". Il più recente vanta una classe ambientale Euro 6: "Ma nei prossimi anni punteremo sull’elettrico".

Andrea G. Cammarata