Ogni tanto c’è qualcuno che grida: "Al lupo, al lupo...". Lo avvistano anche in luoghi dove mai, fino a pochi anni fa, si poteva immaginare di vedere un lupo. Un esemplare è stato visto qualche giorno fa nelle campagne di Bordonchio, a Bellaria, non lontano dalle case. Pochi giorni prima a Poggio Torriana la stessa scena, in via Colombarina. E i residenti si sono allarmati a tal punto, che il Comune ha chiesto alla Prefettura di indire un tavolo per trovare la soluzione alla presenza dei lupi vicino alle abitazioni. Gli avvistamenti degli animali in pianura sono sempre più frequenti in Romagna, come gli incidenti stradali che li coinvolgono. "Un fenomeno normale: i lupi sono arrivati in pianura per trovare cibo e territori dove formare un nuovo branco, anche se io preferisco definirlo un nucleo familiare", spiega Giampiero Semeraro. Guardia venatoria della Provincia, Semeraro è tra i massimi esperti di lupi in Romagna ed è a capo del monitoraggio degli animali nel Riminese.

Partiamo da un numero: si può stimare quanti siano i lupi presenti nella nostra provincia?

"Con la premessa che i lupi sono animali che si muovono molto, capaci di fare parecchi chilometri in un giorno, e che non è facile monitorarli, gli esemplari ’stanziali’ secondo noi sono una cinquantina. Si contano quasi una decina di branchi, ognuno in media è formato da 6 o 7".

Dove sono distribuiti?

"Vari branchi sono in Valmarecchia, a Casteldelci, Pennabilli, Sant’Agata e a Poggio Torriana, e ci sono esemplari pure in Valconca a Montefiore e non solo".

Cosa spinge alcuni ad arrivare fino a Bellaria?

"Quelli visti a Bellaria e nella parte bassa di Poggio Torriana sono maschi in dispersione, allontanatisi dal loro branco originario: vanno a caccia di cibo e territori dove formare una nuova famiglia. Dobbiamo abituarci: i lupi seguono le loro prede, i cinghiali soprattutto, le quali si spostano sempre più a valle perché non trovano cibo in collina e in montagna, a causa del clima e delle minori coltivazioni".

Perché si spingono fino alle case? Non temono più l’uomo?

"Lo temono, e alla sua vista fuggono. Si avvicinano solo perché richiamati da cibo".

Come comportarsi?

"L’unico modo per tenerli lontani è rispettare alcuni semplici regole. Conferire correttamente i rifiuti, in particolare quelli organici, e non lasciare fuori il cibo destinato ai cani, gatti e altri animali domestici: sentono l’odore e ne sono attratti. E chi lascia il cane in giardino, farebbe bene a non tenerlo alla catena: se i lupi arrivano non ha alcun modo di difendersi e rischia la vita".



