Lupi alle porte della città: "Non attaccano gli uomini"

"Il fenomeno è noto, non ci sono segnalazioni di eventi particolari". Da tempo il Corpo dei carabinieri forestali segue segnalazioni della presenza di lupi a ridosso dei centri abitati, anche a Rimini, precisa il comandante dei carabinieri forestali per l’area riminese, Cosimo Chiumiento. Il video con due esemplari di lupo nei campi a fianco di via Montese, a due passi da via Santa Cristina e dalla carceri, ha scatenato le reazioni sui social. Ad oggi, confermano dalla forestale, la popolazione di lupi censita in provincia è di circa 30 unità. Tuttavia da alcuni anni a questa parte gli esemplari e i branchi si sono spinti sempre più verso valle e il mare seguendo il cibo, il che per i lupi sono principalmente i cinghiali.

Nella zona di Covignano le segnalazioni non sono più un evento eccezionale. E la disinvoltura con la quale i due esemplari nel video si comportano in un campo senza alberi, dunque perfettamente visibili da chi passa in auto o da chi vi abita davanti, ne sono una testimonianza. I lupi si muovono in cerca di cibo e nel video c’è una abitazione abbandonata dove tuttavia vengono allevate galline, oche e custoditi altri animali.

"Sotto la zona delle Grazie - scrive una lettrice, Nadia - sono stati avvistati, fotografati e filmati da una casa di fronte due esemplari grandi di lupi. Alla segnalazione fatta alla forestale, è stato risposto che sono animali protetti. Senza nulla voler togliere a questi due esemplari di lupi, la nostra domanda di residenti è: loro sono protetti ma a noi, a nostri bambini e ai nostri animali domestici chi ci protegge?".

Per quanto riguarda eventuali attacchi agli umani, il comandante della forestale fa presente come "il lupo non attacchi l’uomo se non in condizioni straordinarie" e comunque ad oggi "non si sono riscontrati pericoli concreti". In Valmarecchia dove la presenza di lupi è ormai entrata nella quotidianità di chi vive nelle zone di collina e montagna, vanno registrati attacchi agli animali, alle greggi, ma non all’uomo. Chi oggi pensa di chiedere la cattura dei lupi arrivati alle porte della città deve rivedere le proprie intenzioni. Il lupo è un esemplare protetto, non si può cacciare o catturare. A stabilirlo è una legge fatta quando era in pericolo di estinzione. "Invitiamo i cittadini a segnalarci la presenza di lupi, così da poterli monitorare al meglio".

