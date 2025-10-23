Lupi, aumentano gli avvistamenti: "Sbranate cinque galline a Villa"

Piume svolazzanti, la rete metallica sporca di sangue e le tracce – inequivocabili – sparse sul terreno. Questa è la scena a cui si è trovato di fronte Fabio Corbelli quando domenica mattina si è recato – come suo solito – nel piccolo pollaio domestico allestito sul retro dell’azienda di famiglia, una delle imprese più storiche di Villa Verucchio, il Centro revisioni auto Marecchia, in via Togliatti, zona artigianale della frazione. Le tracce evidenti erano quelle del lupo. "Venerdì tutte le otto galline erano vive e vegete e al loro posto, nel recinto – racconta Fabio, 21 anni – Sabato, complice la pioggia, ho saltato la visita al pollaio e quando domenica alle 10 sono tornato l’assalto si era già consumato". Della batteria di otto galline, ben cinque sono state sbranate dal lupo. Pur non avendolo visto di persona, Fabio non ha dubbi: l’assalitore è il lupo. "Qui nei dintorni gli avvistamenti sono continui – prosegue il ragazzo – I campi sul retro dell’azienda portano direttamente al parco Marecchia". E adesso, che farà Corbelli? "Sistemerò l’area e riprenderò con il pollaio, cercando di mettere in sicurezza il più possibile le galline che ricomprerò". Quello in via Togliatti è solo l’ultimo di una lunghissima serie di avvistamenti nel comune di Verucchio (come in tutta la Valmarecchia). Si parla di un gruppo in zona parco Marecchia. "Il lupo è una specie intoccabile persino per norma europea" fa sapere l’assessore al Bilancio Christian Maffei. Cacciatore e presidente nazionale di Arci Caccia, Maffei ha competenza della materia. "È bene effettuare una segnalazione ai carabinieri forestali. Siamo consapevoli del problema, ma il governo della fauna selvatica non può essere questione locale".