Lupi e cinghiali Coldiretti vede il prefetto

Incontro di Coldiretti Rimini in Prefettura: presenti il presidente provinciale, Guido Cardelli Masini Palazzi, il direttore Alessandro Corsini e il vice Giorgio Ricci con il prefetto Rosa Maria Padovano. Segnalato l’aggravarsi della ripartenza furti nelle aziende agricole in particolare nella zona a confine tra Santarcangelo e Poggio Torriana dove negli ultimi tempi sono stati rubati piccoli mezzi agricoli e attrezzatura. Si è poi passato ai raccolti andati perduti a causa delle piogge alluvionali, al problema del dissesto idrogeologico nella media e alta collina causato e della necessità che queste aziende siano risarcite dei danni subiti per permettere la ripresa dell’attività. L’incontro si è concluso sulla gestione della fauna selvatica, dai cinghiali ai lupi, che provocano ingenti danni a colture e allevamenti.