Lupi a Rimini, l’esperto: io, aggredito e morso. Urgente un piano per contenerli

Rimini, 23 agosto 2025 – “Serve un piano per i lupi, la Regione intervenga al più presto”. Così era intervenuto l’altro ieri il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, “di fronte all’aumento di attacchi e avvistamenti”. E la replica non si è fatta attendere. “Come Regione – assicura l’assessore all’agricoltura, Alessio Mammi – stiamo monitorando con i nostri tecnici la presenza dei lupi in provincia di Rimini e accompagnando gli allevatori verso soluzioni di prevenzione efficaci"”. E “nel caso specifico accaduto in un allevamento, a giorni faremo il sopralluogo per analizzare possibili soluzioni e prevenire nuovi attacchi di lupi dopo quelli avvenuti”. Chiarito questo, "grazie alle strategie messe in atto nel tempo nell’ultimo si è registrato un calo degli attacchi agli allevamenti nel Riminese. Ma occorre proseguire con il monitoraggio delle situazioni più critiche. Da diversi anni chiediamo al governo di intervenire, a maggior ragione ora che la norma europea è stata modificata è necessario un cambio di passo con strumenti più flessibili ed efficaci" per contenere i lupi. Per Mammi "serve un nuovo piano nazionale per i lupi".

L’intervista all’esperto Mirco Geri

“Continuare a negare che ci sia un problema con i lupi a Rimini non aiuterà a risolvere il problema”. Mirco Geri, 56 anni, guardia venatoria, è uno degli esperti a cui si affidano Regione e Provincia. Conosce i lupi pochi altri. “Mi occupo del loro monitoraggio da quasi 30 anni, non se ne erano mai visti così tanti: sono presenti in tutto il territorio. Fino a pochi anni fa si contavano solo pochi branchi, tutti tra la Valconca e la Valmarecchia”.

Ora invece molti lupi sono scesi in pianura, e si moltiplicano attacchi a cani, gatti e altri animali domestici.

“L’entroterra si sta spopolando, cinghiali e caprioli per mangiare scendono sempre più a valle e i lupi li seguono. La popolazione di lupi è cresciuta anche perché alcuni esemplari si sono accoppiati con i cani e hanno fatto più cucciolate. Molti dei lupi visti a Vergiano o Spadarolo sono ’ibridi’ e hanno molta più familiarità con le zone urbane”.

E si spingono sempre più vicino alle case. Molti temono che possano attaccare le persone.

“Capisco i timori. Io stesso sono stato attaccato da un lupo. È accaduto nel 2019: ero insieme ad alcuni colleghi a Torriana, stavamo facendo il monitoraggio dei cinghiali quando all’improvviso, durante un appostamento, un lupo mi ha attaccato da dietro e mi ha morso tra la spalla e il collo. Portavo un giubbotto pesante e una mantella: mi hanno salvato, altrimenti la ferita sarebbe stata molto più profonda. Non è stato un episodio isolato. La settimana dopo siamo tornati nello stesso posto e due lupi ci sono venuti contro con atteggiamento aggressivo: li abbiamo spaventati urlando e agitando le torce”.

Ora lo stesso presidente della Provincia invoca un piano per contenere i lupi.

“La politica deve dare risposte, altrimenti sarà sempre peggio. I lupi attaccano gli animali domestici perché trovano meno prede selvatiche. Cinghiali e caprioli sono diminuiti per colpa dei lupi, non dei cacciatori. A maggio l’Unione europea ha approvato la norma sui lupi che li riclassifica da animali ‘strettamente protetti’ a ‘protetti’. Questo permette di adottare soluzioni più efficaci, nelle situazioni problematiche, piani di contenimento”.

Il Wwf di Rimini

La pensa in modo totalmente diverso il Wwf di Rimini: “La presenza del lupo è un valore: riequilibra il territorio e limita la popolazione dei cinghiali, cresciuti a dismisura per colpa dei cacciatori”. Detto questo, “i nostri allevamenti vanno aiutati e tutelati con e misure consentite: recinti elettrificati, cani da guardania, risarcimenti più rapidi”.