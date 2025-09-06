Lupi nei giardini: monta la protesta. Oltre 500 firme, assemblea lunedì

Lupi tra le case e nei giardini, con cani e gatti sbranati. Solo al bar Macaco vibes in via Marecchiese hanno superato le trecento firme raccolte per dire basta, e chiedere interventi concreti. Sommando quelle degli altri cinque punti di raccolta tra Spadarolo e Corpolò si superano le 500. La zona che da Spadarolo attraverso Vergiano giunge fino a Corpolò, attraverso il Forum 11 si sta muovendo in massa per chiedere alle istituzioni di intervenire. Lunedì sera si terrà un incontro pubblico nella sala del Tituccio a Corpolò. Saranno presenti Giampiero Semeraro, coordinatore del monitoraggio provinciale, e Pier Claudio Arrigoni, responsabile del settore attività faunistica della Regione. Nella chat di quartiere la tensione cresce ed è prevedibile un grande afflusso di persone. A presiedere sarà il presidente del Forum 11, Marco Succi. I cittadini arriveranno all’incontro con dati e non sensazioni, tiene a sottolinearlo lo stesso Succi. Da oltre un anno vengono raccolte segnalazioni attraverso testimonianze, video ed anche referti di veterinari che documentano la presenza e l’attività dei lupi nella zona. "Quello che è preoccupante è il fatto che i lupi si avvicinano sempre più agli esseri umani – premette Succi -. I video degli esemplari nei giardini delle case sono lampanti. Come è evidente che questo non è il loro territorio, ne ora ne lo è stato in passato. Purtroppo notiamo come l’aumento della presenza di lupi dopo la pandemia sia stato un fenomeno non governato". Attraverso la raccolta firme i cittadini chiedono due cose. La prima è l’adeguamento della Legge 157/92 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’, affinché sia adeguata alla normativa europea relativamente all’attuazione di azioni di controllo e contenimento dei lupi. La seconda riguarda gli interventi a tutela dell’incolumità di animali domestici e di affezione e dei loro proprietari.

Andrea Oliva