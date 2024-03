Lupi nelle campagne di Bordonchio

A volte ritornano. Chi? I lupi selvatici. Dopo gli avvistamenti di due anni fa, si registrano nuove segnalazioni da parte di residenti della stessa zona, le campagne di Bordonchio, a Igea Marina.

"Visti due lupi adulti in via Donegaglia!", l’allarme lanciato sui social da Denis Keey B. "E’ vero, girano sempre la notte, mio marito si è imbattuto faccia a faccia con uno dietro casa solo un paio di mesi fa", fa eco Marina B. "Hanno mangiato la mia oca", segnala Marisa C. Insomma, è subito scattato il tam-tam dei residenti della zona rurale, e non solo loro, comprensibilmente preoccupati. "Non c’è niente da temere, i lupi non attaccano l’uomo – afferma Clara Corbelli del Cras, Centro di recupero provinciale degli animali selvatici –. Sono animali selvatici, e devono ovviamente vivere tra i boschi e i campi. La preoccupazione è immotivata. Mi stupisce lo stupore". Beh, magari per chi se li ritrova sottocasa un po’ di batticuore ci può stare... "Non è un certo evento che ci siano lupi nel nostro territorio – continuano dal Cras –. Non c’è traccia di attacchi di lupi a uomini in letteratura". Forse hanno un cattivo ufficio stampa...

"E’ più facile, e capita più spesso, che ad aggredire possano essere alcui cani domestici, in particolari condizioni. Personalmente avrei più preoccupazione se mi trovassi a tu per tu con una mandria di mucche al pascolo".

Tra i residenti c’è chi segnala che gli è stata divorata un’oca... "Un lupo – continua Corbelli –, come qualsiasi animale, cani compresi, deve naturalmente nutrirsi. Ripeto, non sono nocivi, non sono più pericolosi dei cani che a volte ci ritroviamo di fronte in spiaggia o in qualche parco urbano a Rimini. Tra l’altro sono animali estremamente timidi. Tra l’incontro con un cinghiale e con un lupo preferirei quest’ultimo. La biodiversità, quel poco che è rimasto a causa nostra, va tutelata ad ogni costo. Anche viaggiare in auto è molto pericoloso, eppure lo facciamo".

E’ possibile ipotizzare se quelli avvistati a Bordonchio siano gli stessi dei precedenti avvistamenti a Rimini, Verucchio, Coriano e dintorni? "Non possiamo dirlo, sono presenze con le quali dobbiamo convivere, pacificamente – concludono dal Cras –. Un lupo percorre fino a 40 chilometri in una notte. Lo sciacallo che noi del Cras abbiamo liberato in Valconca è stato avvistato nel Ravennate una settimana dopo". Tra i residenti, oltre alla preoccupazione, circolano ’teorie’ differenti: "Alla fine – propone ’salomonicamen te’ Alvaro D. – sono cani anche loro, e quindi dovrebbero essere accalappiati e portati in luoghi più adatti alla loro natura, molto lontano dai centri abitati".

Mario Gradara