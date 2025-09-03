Lupi tra le case: "Una petizione per fermarli"

"Difendiamo la nostra città, difendiamo la nostra gente". Sono le parole con cui il consigliere regionale di Fdi, Nicola Marcello, lancia la petizione anche on-line per dire basta all’avanzata del lupo in zone suburbane, ed anche per dare agli agricoltori strumenti di difesa per tutelare il bestiame e le greggi. "Il fenomeno dei lupi non è più un’emergenza da ignorare" dice il consigliere che già lo scorso 8 agosto aveva presentato in Regione una interrogazione per chiedere un intervento da parte della giunta De Pascale.

Nelle settimane successive il problema, che in precedenza era legato per lo più agli allevamenti nelle zone montane, è piombato tra le case dei riminesi e in altre zone della provincia, quali Canonica ad esempio. Attacchi di lupi fin sotto casa con cani uccisi a pochi metri di distanza dai proprietari. Nelle ultime settimane abbiamo raccontato i casi che si sono verificati nella zona di Vergiano. Tra Spadarolo e Covignano gli avvistamenti sono all’ordine del giorno. Il lupo si avvicina alla città e di recente c’è chi lo ha filmato nell’alveo dell’Ausa all’altezza della statale 16.

Oggi che l’Ue ha ‘ridotto’ le tutele sulla specie passando a semplice specie protetta, per il consigliere di Fdi si possono attuare azioni di mitigazione: "Contenimento e prevenzione". "Non è solo un problema di sicurezza – dice Marcello -, ma anche di tutela del nostro territorio, delle famiglie e del lavoro di chi ogni giorno vive la campagna. Firmando la petizione potremo chiedere azioni concrete di contenimento e prevenzione, per garantire l’equilibrio tra natura e comunità, senza lasciare soli cittadini e allevatori". Le firme saranno raccolte anche in punti specifici e nei gazebo di Fdi.