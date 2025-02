Lupo al parco della Pace. Scatta l’allarme a Cattolica

Nuovi avvistamenti di un esemplare di lupo, stavolta a Cattolica, addirittura in pieno giorno. L’animale è stato visto nel parco della Pace, a monte della ferrovia, in un’area verde che sorge tra case e attività commerciali. Un esemplare che potrebbe essere lo stesso avvistato più volte a San Giovanni in Marignano e che si aggira oramai da tempo tra i centri abitati. Foto e video dell’avvistamento a Cattolica sono ben presto rimbalzati sui social, facendo anche crescere il timore nei confronti dell’animale arrivato a palesarsi in un parco molto frequentato da famiglie e bambini.

Continuano naturalmente le raccomandazioni di autorità ed esperti a non avvicinare tale esemplare per nessun motivo e a lasciarlo indisturbato per non provocare alcun tipo di reazione da parte di un animale che resta selvatico e non abituato all’incontro con l’uomo. Il territorio è costantemente monitorato e tali avvistamenti ne confermano a questo punto la presenza, un singolo animale molto probabilmente oramai allontanatosi dal proprio branco.