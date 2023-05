Lupo avvistato in un vigneto a Villa Le immagini fanno il giro dei social

Un lupo in vigna. Non è la trovata promozionale di un’azienda agrituristica, ma quello che è accaduto l’altro ieri a Villa Verucchio. Si vede il lupo mentre procede tranquillo tra i filari, si ferma più volte senza alcuna paura, annusa il terreno e riparte indisturbato. L’incursione dell’animale è stata filmata e poi pubblicata sul gruppo Facebook ‘Sei di Villa Verucchio se’. "L’abbiamo visto camminare nelle vigne di via Valle". La presenza del lupo anche a Verucchio ormai non è più una novità. Un altro esemplare era stato avvistato la settimana scorsa proprio in via Valle e successivamente dalle parti di San Rocco. "Che sia lo stesso esemplare?" si chiedono gli abitanti. "Sabato scorso un lupo girava in un orto in via Trario – rilancia un altro residente – Poi è sparito nel grano e non ho fatto in tempo a fotografarlo".