Lupo in giardino, cagnolina uccisa davanti alla padrona. “Situazione fuori controllo”

Una mattina come tutte le altre insomma, fino a quando la padrona non ha visto più tornare Mya. È stato a quel punto che senza nemmeno dover percorrere tanta strada, la donna si è ritrovata faccia a faccia con un lupo, che in quel momento teneva stretta tra le fauci la povera cagnolina ormai priva di vita. «Nel giardino di casa sua», esclama Marco Succi, presidente del quartiere 11 del Comune di Rimini, che a seguito del «ennesimo caso di cane ucciso dai lupi» torna ad alzare la voce sul tema chiedendo: «Una soluzione in tempi rapidi».

L’incubo lupi a Vergiano infatti è una situazione che si protrae da diversi giorni e settimane, con già diversi cani finiti vittime degli animali selvatici che ormai non temono di sconfinare nei giardini delle case, sino ad arrivare allo scontro con i ’cugini’ domestici. Mya, infatti, «è solo l’ultima vittima, ma quanti altri dei cani della gente che vive in zona Vergiano devono perdere la vita incrociando la propria strada con un lupo prima che chi di dovere faccia qualcosa?», si chiede Marco Succi. Proprio in questi giorni, la Forestale ha incontrato anche i cittadini di Coriano e il contadino che nelle scorse settimane si è trovato faccia a faccia con le belve dopo che i lupi avevano aggredito un bue. «Ma al di là degli incontri e delle parole servono i fatti – incalza Succi –. Perché abbiamo già segnalato alle autorità persino dove hanno la tana questi animali e non possiamo più restare a guardare in nome di uno spirito animalista, i nostri cani stanno morendo. Ci aspettiamo che vengano prese le giuste contromisure e che i padroni di cani sbranati possano assistere ad interventi concreti per salvaguardare la propria sicurezza. Anche nel giardino di casa».