Lupo investito a Misano. Morde soccorritore e muore

Lupo investito sulla strada provinciale Riccione Tavoleto, all’altezza della frazione Cella. Il fatto risale alla notte tra giovedì e venerdì, quando l’animale attraversando la carreggiata è stato centrato in pieno da un’automobile in transito. Il lupo dopo l’urto è stato scaraventato a bordo strada. Al primo soccorritore l’animale ha sferrato un morso, forse indotto dalla paura e dallo shock. Ma non c’è stato nulla da fare, il lupo dopo pochi minuti è morto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Tanti gli avvistamenti di lupi a poca distanza dai centri abitati. Soltanto alcuni giorni fa il comune di Misano aveva indetto un incontro pubblico sull’argomento, dialogando con il gruppo ‘Sportello lupo Rimini’. "Il lupo non associa la macchina all’uomo quindi potrebbe essere meno schivo ed avvicinarsi senza problemi è dunque opportuno rallentare o fermarsi per dargli il tempo di allontanarsi – spiegano dall’associazione -. I comportamenti da evitare sono quelli di dargli da mangiare, facendolo abituare alla presenza umana. Il lupo è un opportunista, ha imparato a trarre vantaggio dalle attività umane quindi l’unica cosa da fare è adottare dei comportamenti che mitighino il conflitto con loro".

f.t.