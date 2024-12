Lupo morto sulla spiaggia di Misano

È un macabro ritrovamento quello fatto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Misano, dove all’altezza del bagno 58 è stato notato il cadavere di un lupo proprio in riva al mare. Come l’animale sia arrivato lì e le cause della morte non sono chiare, anche se sui social è in fretta scoppiata la bufera tra gli utenti che lamentano come la carcassa sia in spiaggia da diversi giorni, senza che nessuno abbia ancora provveduto a rimuoverla.

La quadra sarebbe stata trovata ieri, con l’aiuto dei carabinieri allertati della cosa e già oggi i poveri resti del lupo deceduto in riva al mare dovrebbero essere rimossi dalla spiaggia.