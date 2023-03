Lupo ripreso durante la caccia: sbrana capriolo vicino alla strada

Il fascino della Natura, sebbene nella sua sfumatura più cruenta e primordiale. Le immagini di un lupo intento a cacciare un capriolo a ridosso di una strada di Sassofeltrio ieri hanno fatto in fretta a fare il giro del Web, con un video amatoriale, ma in stile documentario dal vivo, che ritrae molto da vicino l’animale selvatico mentre si procaccia un pasto con un assalto a un capriolo.

Il tutto è avvenuto l’altra sera, sui monti di Sassofeltrio, con l’animale che per un paio di minuti, in barba ai fanali dell’auto che lo ’puntavano’, ha trascinato di forza la propria preda tra le sterpaglie per cibarsi dopo averla assalita e, successivamente, uccisa.