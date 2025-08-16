Lupo uccide un cane. Terrore tra le case, allarme tra i cittadini: “Non siamo più sicuri”

Rimini, 16 agosto 2025 – Il lupo che passa a poca distanza dalla finestra della cucina di casa, con in bocca il corpo ormai senza vita di Birra, il Jack Russell della famiglia Paris Chiarabini. “Se fossi rimasto un minuto in più fuori casa, in giardino, me lo sarei visto davanti”. Cesare Paris fatica ancora a capire come un lupo possa essere arrivato a pochi metri dalla porta di casa uccidendo il suo cane. E’ accaduto alle 22 nella sera di Ferragosto nell’abitazione che si trova in via Santa Cristina.

A circa mezzo chilometro dal Podere dell’Angelo dove lupi hanno sbranato un cane alla fine di luglio. Da casa Paris in auto in cinque minuti si è all’incrocio tra la statale e via Covignano. La distanza dalla città è poca, mentre l’allarme lupi una realtà. “La nostra abitazione è recintata con una rete alta circa due metri, infissa nel terreno per evitare intrusioni. Per di più il cane dormiva sempre con noi in casa. Nella sera di Ferragosto avevamo giocato alla sera in giardino e c’era anche mia figlia piccola. Quello che è successo – dicono Cesare e Ilaria Chiarabini, la moglie - è inconcepibile”. Nell’affollatissima chat del Forum 11, quello che copre le zone di Spadarolo, Vergiano e Padulli, cresce il timore per quello che non viene più visto come un caso sporadico, ma un vero e proprio fenomeno.

“Abbiamo trovato tracce di pelo sul colmo della rete, probabilmente il lupo si è arrampicato lì. Viviamo in una zona dove anni fa si vedevano caprioli e cinghiali. Ora non si vede più nulla ed evidentemente le prede dei lupi sono diventate altre”.

Il tema è sempre il medesimo: il lupo è specie protetta “e sembra che non si possa fare nulla, solo difenderci, ma come? Cosa possiamo fare se arrivano fin sotto le finestre di casa?”. A muoversi in questa occasione è anche il Forum 11 con il presidente Marco Succi. “Siamo davanti a un fenomeno assodato, non a casi isolati. Per di più la vicinanza alle abitazioni e alle persone è un elemento che preoccupa molto i residenti. Chiaramente servono interventi e non ci si può trincerare dietro la fatto che il lupo è una specie protetta e non si può fare nulla, solo monitorare. Cosa vogliamo aspettare? Chiederemo un incontro con le istituzioni, ma sapendo che il problema è locale ma il tema nazionale, chiediamo anche ai nostri referenti locali alla Camera e al Senato di adoperarsi per dare ai cittadini delle risposte concrete”.