L’uso consapevole dei mezzi pubblici

Se potessimo interpellare Giuseppe Verdi per definire la linea di trasporto locale n. 61, userebbe l’espressione di Alfredo ne la Traviata "croce e delizia". Il 61 è il bus degli studenti che la mattina da settembre a giugno, assonnati, occupano un posto, non sempre a sedere, per raggiungere la scuola media Giovanni XXIII. Nucleo della questione: lo scarso senso civico degli studenti, che mette a dura prova la pazienza degli autisti e, dall’altro, la poca puntualità e il sovraffollamento della vettura. Per porre rimedio alla situazione, l’Atr e l’Ic Misano hanno intavolato un dialogo e una collaborazione sulla sensibilizzazione e sul rispetto di un bene comune. Interessante la campagna pubblicitaria dell’azienda sull’uso consapevole dei mezzi di trasporto startromagna.it/buone-pratiche-bus, nonché la richiesta delle famiglie e della scuola di un maggior controllo e puntualità del servizio. Confronto che auspica concretamente la risoluzione della questione.

Classe II A