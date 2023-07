Lusso a noleggio a Rimini: spendono duemila euro per una notte in Ferrari

Rimini, 22 luglio 2023 – C’è chi prende in affitto un ombrellone e chi un’automobile di lusso. O entrambi perché solitamente con un motore reboante ci si va la sera, magari in discoteca o a fare un paio di vasche verso il lungomare. L’obiettivo è vivere un’emozione o, nella maggior parte dei casi, farsi notare, a qualunque età.

Ma chi è il cliente tipo? "Ha almeno 25 anni e sceglie un mezzo di lusso per partecipare ad un evento o comunque ad una serata. Per fare colpo, sicuramente. Da Rimini li consegniamo ovunque e per quanto questo succeda anche qui è quasi più normale in luoghi come Milano o la Svizzera", spiega Paolo Pompili di Luxury Car di Rimini.

"Noi abbiamo 45 automobili di fascia alta e attualmente sono tutte già noleggiate, ovviamente la maggior parte del lavoro si concentra nel week end, quando si va al mare o si partecipa a serate. Infatti in estate le richieste aumentano anche del 60%". Il cavallino giallo tira, è innegabile, lo si guarda sempre quando sfreccia sulla strada. Ma non c’è solo quello. "Disponiamo di diverse automobili, molto particolari e in alcuni casi uniche. Ad esempio per una Lamborghini Huracaán Evo Spyder siamo sui 4mila euro per tre giorni così come per una Urus, sempre Lamborghini. Per i prezzi al giorno un Ferrari 438 Spider Portofino può arrivare 2200 euro al giorno mentre una Bmw B8 1100 euro. La meno costosa è un’Audi Q7, siamo sui 300 euro circa al giorno. I prezzi poi variano in base ai pacchetti o al periodo".

I motivi per cui si noleggia un mezzo di questo tipo, spiega Pompili, è anche per "fare un’esperienza o provarlo prima dell’acquisto". Quello che è uguale per tutti è però la disponibilità, ovvero il plafond della carta di credito necessaria per concludere il contratto che "può variare dagli 8 ai 20 mila euro".