Lutto di 5 giorni. Ma tutti gli eventi per la Liberazione restano confermati

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: così ha deciso ieri il governo. Ma la proclamazione del lutto a Rimini non farà slittare il consiglio comunale: si terrà comunque domani sera, con un momento in ricordo del Pontefice.

Si svolgerà regolarmente oggi in via Clodia la cerimonia di collocazione della pietra d’inciampo dedicata in memoria di Walter Ghelfi, partigiano riminese ucciso nell’eccidio di Fossoli nel 1944. Confermati anche gli altri appuntamenti dedicati alla Liberazione a Rimini.

Domani la cerimonia alle Officine di via Tripoli, poi l’incontro in Cineteca (alle 17) con Alessandro Agnoletti e Andrea Montemaggi e l’evento in serata (21) al liceo Einstein con lo storico Stefano Pivano e l’orchestra Eyos. Venerdì la cerimonia ufficiale.