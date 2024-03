Lutto in Paese, morto Berardi . Si chiude un capitolo di storia

E’ stato un pioniere delle attività di Riccione Paese. Rinaldo Berardi, che ha gestito con la moglie la cartolibreria Adua in viale Lazio, è morto a 93 anni. Dal 1966 il negozio è stato meta di migliaia di studenti e professionisti. Nel dicembre del 2022, con i figli Annarita e Roberto, ora alla guida dell’attività, Berardi aveva ricevuto dalla sindaca Daniela Angelini il riconoscimento di Bottega storica. Rinaldo era originario di Morciano, e con la moglie Adua Pozzi, nata nel cuore del Paese, erano una vera e propria istituzione.

Una coppia inossidabile, come aveva raccontato anche il Carlino in un’intervista sulla loro tenera storia d’amore, fatta soprattutto di decine di lettere da romanzo, che si inviavano a 14 chilometri di distanza, prima di convolare a nozze nel 1956 davanti a don Alfredo Montebelli. Le esequie di Rinaldo Berardi che, oltre ai figli lascia i nipoti Luca, Martina ed Enea, e il pronipote Riccardo, si terranno venerdì alle15 nella chiesa di San Martino, in viale Diaz, dove domani alle 20,30 si terrà la veglia di preghiera.

Nives Concolino