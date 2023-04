Lutto in Valmarecchia Addio ad Antonio Valenti l’ultimo dei minatori

Scompare uno degli ultimi minatori che negli anni ’50 dall’alta Valmarecchia emigrarono in Belgio. Antonio Valenti si è spento due giorni fa all’ospedale Infermi di Rimini, all’età di 93 anni. Era nato il 6 settembre 1929 a San Gianni, piccola frazione del comune di Sestino in provincia di Arezzo. Era partito per il Belgio negli anni ’50 poi era rientrato in Italia negli ultimi anni. Con lui se ne va uno degli ultimi minatori emigrati in Belgio. Era stato tra i fondatori - nel 2013 - dell’associazione Unione Minatori Valmarecchia, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente. "Ci stringiamo alla famiglia con profonda riconoscenza", dicono dall’Unione Minatori Valmarecchia. Valenti lascia la moglie Rita, i figli Valter e Claudia, 4 nipoti, la nuora Cristina e il genero Massimo. I funerali verranno celebrati domani alla chiesa di San Paterniano a Villa Verucchio alle 15,30.