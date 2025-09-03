Lutto per la musica riminese: è morto il jazzista Sam Gambarini

La musica riminese perde una delle sue voci più autentiche e riconoscibili. Si è spento improvvisamente a soli 53 anni Samuele "Sam" Gambarini, organista jazz apprezzato ben oltre i confini della città e conosciuto negli ambienti musicali nazionali e internazionali. La sua carriera aveva radici solide e uno sguardo rivolto al mondo. Dopo la formazione a Londra, alla Middlesex University, Gambarini aveva trascorso molti anni in Inghilterra, calcando palcoscenici importanti e stringendo collaborazioni che ne avevano messo in luce il talento e la sensibilità artistica. Poi il ritorno a Rimini, dove aveva continuato a dedicarsi con passione alla musica, facendosi riconoscere come uno dei più raffinati interpreti dell’organo Hammond, lo strumento che lo aveva conquistato da ragazzo e che sarebbe diventato il fulcro della sua ricerca musicale. La notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità musicale riminese, lasciando un vuoto difficile da colmare. Sui social, amici e colleghi hanno condiviso ricordi e parole di affetto, restituendo l’immagine di un artista brillante ma anche di un uomo di grande gentilezza e discrezione. Tra i messaggi di cordoglio, quello dell’associazione Rimini Classica riassume il pensiero di tanti: "È mancato Sam Gambarini, una persona splendida, garbata, sempre dentro le righe. E un musicista di grande talento, preparato e sorprendente".