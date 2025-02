M5s, attivisti in cerca di rilancio: "Noi più presenti nel territorio"

Uniti con Giuseppe Conte perché "abbiamo la piena fiducia nel percorso della costituente" avviato dal leader del Movimento 5 Stelle. Ma "ora dobbiamo essere più presenti sul territorio". È l’obiettivo che si sono dati gli attivisti riminesi del M5s, che venerdì sera sono tornati a riunirsi per l’assemblea provinciale insieme ai coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il consigliere regionale Lorenzo Casadei. Dall’incontro (tenutosi alla sala civica di via Bidente) è emersa chiara la volontà di rafforzare il rapporto tra gli attivisti e i portavoce del M5s, e di costruire "una rete territoriale più forte". Ma si è discusso anche delle strategie in vista delle prossime elezioni comunali. "Il radicamento sul territorio è la chiave per rilanciare il nostro impegno e costruire una politica più vicina ai cittadini – dice il senatore riminese Marco Croatti – Le assemblee come quella dell’altra sera dimostrano che c’è ancora, anche a Rimini, una grande voglia di partecipazione e cambiamento".