Ma "fesso" a chi? . Riccione nella guerra tra Linus e Cecchetto

In fondo, che cos’è un nome? Quello non detto, di Claudio Cecchetto, celato – neanche troppo – dietro un "fesso" pronunciato in onda durante uno spezzone del programma ‘Deejay chiama Italia’ del 21 dicembre scorso, quando Linus con poche parole ha disseppellito l’ascia di guerra e rintuzzato come un mantice l’acrimonia latente nei confronti del talent scout e pioniere della radiofonia italiana. Un nuovo round dello scontro eterno a distanza tra pilastri dello showbiz tricolore, nel quale questa volta è intervenuto a gamba tesa anche il primogenito di Cecchetto e Mapi Danna, il 29enne e conduttore radiofonico per Rtl Jody Cecchetto. Il giovane ha infatti ripreso lo spezzone di puntata ’incriminato’ (nel quale Linus dà del "fesso" a Cecchetto Sr.) per poi scoccare a ripetizione frecce contro il ’rivale’ del papà.

Un lungo messaggio quello di Jody Cecchetto, affidato ai propri profili social l’altro giorno, che ha ripreso appunto il germoglio del male, ossia lo scambio di battute avvenuto in onda a Radio Deejay tra i conduttori Linus e Nicola Savino, nel quale i due commentano gli ascolti di ’People from Cecchetto’, il documentario sulla vita del talent scout trasmesso la sera prima dalla Rai. "Malissimo Rai Uno, evidentemente c’era qualcosa di pochissimo interessante", dice Linus. "Quanto sei fesso", risponde Savino. E ancora Linus: "Eh no, quanto è fesso quello".

Parole indigeste per Jody, che nel proprio messaggio ha attaccato: "Caro Pasquale, ho sentito che hai ritenuto ’People from Cecchetto’ qualcosa di "pochissimo interessante". Ma la parte che più mi è discpiaciuto sentire è stata la parte del "fesso" perché, come hai detto tu, quel fesso "è la persona grazie alla quale esiste Radio Deejay". Anche solo per questo, senza considerare il resto, tanto fesso non mi sembra". E poi la stoccata imbevuta d’arsenico: "Questo tuo intervento (continua Jody rivolto a Linus, ndr) non ha niente a che vedere con la figura professionale di uno degli speaker più amati d’Italia". Botta e risposta a cui è arrivata ieri la controreplica del direttore di Radio Deejay, con Linus che si è limitato a dire rivolto a Jody: "Sei un bravo ragazzo e ti fa onore che tu difenda papà. Il resto non lo potrai mai capire. Per fortuna. In bocca al lupo per tutto".

Toni sibillini che chiudono la porta in faccia alla polemica, ma senza impedire che gli strasichi di una simpatia mai decollata tra Linus e Cecchetto scivolino fuori come fumo dalle fessure lasciate da scaramucce che, proiettate nel futuro, mettono a repentaglio la coesistenza dei due pesi massimi della radiofonia anche nell’ambito riccionese. Da un lato, infatti, c’è un Claudio Cecchetto fresco di dimissioni dal consiglio comunale, dove occupava uno scranno della minoranza prima che al suo posto subentrasse nei giorni scorsi Massimo Montanari, accomodandosi però nella maggioranza.

Per Cecchetto, infatti, la sindaca Angelini fin da subito ha prospettato un ruolo nell’ambito dell’organizzazione degli eventi. Senza contare che il talent scout per primo, a titolo personale, nel corso di questi mesi si è speso con iniziative a favore della città, in particolare lanciando decine di spot su Riccione con protagonisti di spicco come Fiorello e Jovanotti. C’è poi il ruolo di Ambassador di Visit Romagna, che a voler leggere le carte proietterà giocoforza Cecchetto a collidere ancora, nell’universo di eventi estivi della Perla, con Linus. Dal canto suo il direttore di Radio Deejay, invece, ha saldamente in pugno l’organizzazione del palinsesto stagionale per Riccione. E per quanto anche lo stesso Cecchetto abbia subito gettato acqua sul fuoco per il "fesso" della discordia, la trincea di facciata non è detto che non nasconda un attrito più marcato e, appunto, una coesistenza tra i due tutta da inventare da parte dell’amministrazione, scardinando ruggini a cui quest’ultimo episodio aggiunge solo un nuovo grado di ossidazione.

Francesco Zuppiroli