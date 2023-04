"Ma i bandi non penalizzino le imprese"

"C’è ancora tempo per stabilire criteri che valorizzino ulteriormente il lavoro, la professionalità, l’aggregazione e la qualità delle imprese familiari e cooperative che insistono sulla spiaggia". Lo dice Paolo Lucchi, presidente d Legacoop Romagna, realtà a cui fanno riferimento le cooperative dei bagnini da Bellaria a Cattolica passando per Misano, Riccione e Rimini. "Ma, per riuscirci, serve muoversi subito, non attendere ulteriormente tempi supplementari che causano insicurezze e tensioni che non possiamo più permetterci". Dunque "occorre uno scatto di progettualità da parte della politica nazionale, affinché le imprese balneari possano continuare la loro attività. Da un lato serve portare a termine la mappatura delle coste, in modo da capire in quale misura sia necessario sottoporre le spiagge italiane al regime proposto dall’Europa. Dall’altro riprendere subito il confronto istituzionale con gli enti locali e le associazioni del settore, attraverso tavoli operativi, impegnati da subito su di un fronte di grande concretezza". In ballo c’è tanto: "In gioco c’è una parte decisiva dell’offerta turistica italiana, che in Romagna ha le massime espressioni di innovazione e capacità imprenditoriale – dice Stefano Patrizi, responsabile del settore balneazione di Legacoop Romagna – Per questo siamo consapevoli di come le evidenze pubbliche, se non opportunamente definite, rischino di far saltare la filiera del turismo balneare e di indebolire l’intera offerta costiera".