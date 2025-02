"Ma il privato non è meglio"

Cinzia, 60 anni, e Francesca 28 anni: "Sono senza dubbio aumentati i tempi di attesa per una visita specialistica. In questi casi, spesso, si procede recandosi in una struttura privata per ridurre i tempi. Ma il privato, nella nostra concezione, dà meno sicurezza rispetto al servizio pubblico. Va infatti detto, che in alcuni ospedali, come l’Infermi di Rimini, il livello delle prestazioni è veramente ottimo. Sul medico di famiglia bisogna ricordare il suo importante ruolo. Se è capace e competente, il sistema funziona. Può, ad esempio, indirizzarti verso certi ambulatori, prescrivere visite specialistiche, esami strumentali e fare da aggancio con il resto del settore sanitario. Un medico che si comporta così, vale veramente molto".