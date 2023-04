"Ma la giunta Ugolini fa solo annunci"

"Gli altri Comuni si rifanno l’impiantistica sportiva con i soldi del Pnrr, mentre a Coriano la giunta sembra colta da semplice ‘annuncite’". L’opposizione di Coriano futura attacca la giunta Ugolini, rea di annunciare interventi di potenziamento della rete di impianti sportivi, ma di non tradurre in fatti le intenzioni. "La giunta Ugolini sembra non essere in grado di andare al di là della sua ‘annunciate’ cronica". Tuttavia l’annuncio dell’arrivo di una nuova società di pattinaggio al PalaSic viene accolto positivamente dalla minoranza, anche se con quale timore. "Ci chiediamo se si è tenuto conto del fatto che per utilizzare il parquet, nel pattinaggio, serve una particolare manutenzione necessaria per evitare danneggiare il legno". La nuova società sarebbe la sola nota positiva, rileva Coriano futura, vista "la totale assenza d qualsiasi investimento sugli impianti negli ultimi dieci anni, cosa che esporrà le società corianesi a una situazione di convivenza non semplice nella gestione dei tempi per lo stesso PalaSic". In conclusione: "A Coriano serve una mappatura di quelle che possono essere le priorità e le esigenze del mondo sportivo, poi servono investimenti e una visione strategica degli obiettivi da perseguire".