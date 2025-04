"Ma le porte di Aquafan restano aperte"

La rottura tra il Comune di Riccione e Radio Deejay produrrà i suoi effetti anche in collina? In pratica, che ne sarà della storica partnership tra l’emittente e Aquafan, dove tutto è nato negli anni Ottanta? Dal parco non si fa attendere la reazione: "I vertici di Aquafan desiderano esprimere il proprio profondo rammarico nell’apprendere che Radio Deejay non sarà più presente a Riccione dalla prossima stagione estiva - si legge in una nota diffusa ieri Aquafan e Radio Deejay hanno una storia unica e speciale che dura da oltre 30 anni. La nostra partnership ha contribuito in maniera significativa a rendere Aquafan ciò che è oggi. La mancanza di Radio Deejay a Riccione comporterà una perdita significativa in termini di posizionamento e notorietà per tutto il territorio romagnolo, costruita in tanti anni di lavoro e dedizione. Questa perdita potrebbe ripercuotersi su diversi target di riferimento. Le porte di Aquafan rimangono sempre aperte per Linus e i preziosi collaboratori della radio con i quali speriamo di poter collaborare nuovamente in futuro".