Ma le tariffe di gas e luce calano ancora

Altra sforbiciata al prezzo del gas. Nel mese di gennaio c’era stata una forte diminuzione del prezzo a metro cubo passato da 1,23 euro di dicembre a 0,73 euro. Questo aveva consentito di alleggerire le bollette relative ai consumi dal primo di gennaio. Con l’arrivo di febbraio la situazione, spiegano da Sgr, è ulteriormente migliorata per le famiglie. Infatti il prezzo al metro cubo si è ridotto fino ad arrivare a 0,60 euro. Un dimezzamento che ha riguardato anche il prezzo dell’energia elettrica, passato dai 300 euro al megawattora di dicembre ai 160 euro attuali, dal momento che almeno il 60% delle centrali che producono energia elettrica sono alimentate a gas. Le bollette alleggerite arriveranno a marzo. Ad avere aiutato i bilanci famigliari sono state anche le temperature dell’inverno, uno dei più caldi registrati nel nuovo millennio. "Le temperature – spiegano da Sgr – sono state costantemente più calde della media degli ultimi 10 anni. A dicembre la temperatura media nel comune di Rimini è stata di quasi 13 gradi, rispetto ai 7 dell’ultimo decennio". In provincia di Rimini la richiesta di gas è diminuita di quasi il 25% negli ultimi 5 mesi del 2022, in maniera maggiore rispetto alla media italiana stando ai dati forniti da Snam riguardo ai volumi di metano consegnati alla cabina di Rimini. In Italia la riduzione dei consumi di gas nel periodo agosto 2022 - marzo 2023 si stima sia del 15%.