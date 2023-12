Ma l’igloo dei bagnini fa il pieno: "Visitatori incuriositi dalle tante attività"

Boom di presenze all’igloo di "Bagnino Natale" nei primi giorni di attività, nel lungo ponte dell’Immacolata. "Gli alberi di Natale decorati con le sagome degli occhiali realizzati dal recupero della plastica di EcoEyewear, i piatti in crusca bio dell’azienda sostenibile BonfItaly, in cui è stata offerta la degustazione del tradizionale miacetto cattolichino dalla Pasticceria Staccoli – spiegano i bagnini – hanno catturato la curiosità dei visitatori, grazie al loro messaggio di rispetto per l’ambiente e per la tradizione".