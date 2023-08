Ma ora ripensiamo il ’modello Rimini’

(Segue dalla prima)

Da Palazzo Garampi alcune prime risposte già sono arrivate. La deroga per trasformare i vecchi alberghi in strutture che ospitino lavoratori stagionali, universitari e sanitari è un esempio. Ma dobbiamo scordarci i grandi numeri del passato. Il mondo è cambiato, e Rimini non si può più permettere un migliaio di hotel. Ne bastano meno, con più spazi e servizi. La spiaggia va rinnovata, altrimenti il nuovo lungomare non basta. E i parcheggi? Servono anche quelli, così come un sistema di trasporti più efficiente. I temi non mancano. Se c’è la volontà di cambiare, a ottobre avremo di che discutere...

Manuel Spadazzi