"Ma quale caporalato Aiutavo i dipendenti"

"Volevo aiutare quelle persone, non certo sfruttarle. Da me hanno avuto solo supporto, non solo dal punto di vista economico". Si è giustificato in questo modo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Rimini, il 63enne turco titolare di un kebab in viale Verdi, coinvolto insieme al figlio 24enne e alla moglie nell’indagine dei carabinieri della compagnia di Riccione, dei colleghi dell’ispettorato del lavoro e del Nas di Bologna su fenomeni di caporalato nella Perla Verde. La famiglia è difesa dagli avvocati Andrea Muratori e Diego Montemaggi. I due uomini si trovano al momento ai domiciliari, mentre la donna è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel corso dell’interrogatorio, lei e il figlio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L’unico a fornire la propria versione dei fatti è stato il 63enne, che ha raccontato al giudice la sua storia. Ha affermato di essere stato un simpatizzante del Pkk (il Partito dei lavoratori del Kurdistan) e di essere scappato dal suo paese per sfuggire alle persecuzioni, chiedendo asilo come rifugiato. Arrivato in Italia, verso la fine del 2021 aveva deciso di aprire il suo kebab in viale Verdi.

L’uomo si è tuttavia detto molto stupito delle accuse che gli vengono mosse dagli inquirenti. Ha affermato di aver fatto tutto il possibile per aiutare i lavoratori stranieri che si erano rivolti a lui in cerca di un impiego per racimolare dei soldi, di aver ospitato alcuni di loro in casa sua, dal momento che non avevano nemmeno un alloggio nel quale sistemarsi per la notte, e di essersi offerto di pagare anche una camera di albergo. Ha negato di aver sottoposto i propri dipendenti a turni di 15 ore: i lavoratori infatti si sarebbero trattenuti nel locale anche una volta conclusi i turni o durante i momenti di pausa e riposo e nessuno di loro era costretto a prestare servizio per così tante ore in maniera continuativa. La stessa famiglia aveva l’abitudine di rimanere all’interno del locale per buona parte della giornata, pranzando e cenando là dentro. Questo almeno è il racconto fatto al giudice dal 63enne.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la famiglia avrebbe fatto ricorso a vere e proprie ritorsioni nei confronti della manodopera, composta principalmente da cittadini stranieri senza legami con il nostro Paese (in due casi addirittura irregolari), arrivando al punto di sequestrate passaporti e permessi di soggiorno o di tenerli monitorati attraverso le telecamere.